Глазков: Усик вимотає і приб'є Чісору

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Сергій Дерев'янченко давно вже заслужив на чемпіонський пояс.
Про це заявив В'ячеслав Глазков.
"За нашими хлопцями звичайно стежу, з однієї збірної ж! Для Усика Чісора буде перевіркою, але думаю Саша його вимотає і "приб'є" у другій половині бою.
Звичайно, виділив би Сергія Дерев'янченка, він давно вже заслужив на чемпіонський пояс, сподіваюся, що в недалекому майбутньому він його завоює!", - сказав Глазков.
Раніше, Гірн заявляв, що бій Усик - Чісора може відбутися на садовому майданчику Matchroom Boxing.