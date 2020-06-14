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Глазков: Усик вимотає і приб'є Чісору

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Український боксер вірить в перемогу свого співвітчизника
Глазков: Усик вимотає і приб'є Чісору
#Глазков, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Дерев'янченко давно вже заслужив на чемпіонський пояс.

Про це заявив В'ячеслав Глазков.

"За нашими хлопцями звичайно стежу, з однієї збірної ж! Для Усика Чісора буде перевіркою, але думаю Саша його вимотає і "приб'є" у другій половині бою.

Звичайно, виділив би Сергія Дерев'янченка, він давно вже заслужив на чемпіонський пояс, сподіваюся, що в недалекому майбутньому він його завоює!", - сказав Глазков.

Раніше, Гірн заявляв, що бій Усик - Чісора може відбутися на садовому майданчику Matchroom Boxing.

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