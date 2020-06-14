Глазков: Усик вимотає і приб'є Чісору

Український боксер Сергій Дерев'янченко давно вже заслужив на чемпіонський пояс.

Про це заявив В'ячеслав Глазков.

"За нашими хлопцями звичайно стежу, з однієї збірної ж! Для Усика Чісора буде перевіркою, але думаю Саша його вимотає і "приб'є" у другій половині бою.

Звичайно, виділив би Сергія Дерев'янченка, він давно вже заслужив на чемпіонський пояс, сподіваюся, що в недалекому майбутньому він його завоює!", - сказав Глазков.