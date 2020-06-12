Едді Гірн прокоментував бій Джошуа – Пулєв

Бій між володарем титулів WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і болгарином Кубратом Пулєвим може відбутися восени.

Про це розповів промоутер британського боксера Едді Гірн.

"Ми думаємо над тим, щоб організувати бій Джошуа з Пулєвим в листопаді. Поєдинок з ним буде наступним. Це обов'язковий захист титулу IBF.

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Ми знаємо, що команда Деонтея Вайлдера працює над поєдинком з Тайсоном Ф'юрі. Сподіваємося, що в серпні Ділліан Вайт проведе бій з Олександром Повєткіним на території нашого головного офісу", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, Гірн не хоче організовувати бій Джошуа – Пулєв без глядачів.