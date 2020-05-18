Едді Гірн прокоментував бій Джошуа – Пулєв

Бій між володарем титулів WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і болгарином Кубратом Пулєвим може відбутися у країні, де немає спалаху коронавірусу.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Можна провести цей бій без глядачів? Потрібно розуміти, що продаж квитків на поєдинок такого рівня могла б принести 10 млн доларів. Ми просто не можемо влаштувати цей бій без глядачів. Де ми візьмемо ці 10 млн? Тому нам треба дивитися в бік різних країн ". Наприклад, в Австралії і Новій Зеландії майже немає випадків зараження коронавірусів. Тому деякі країни можуть відновитися швидше. Потрібно бути винахідливими, щоб компенсувати доходи від продажу квитків, якщо ми не зможемо провести бій там, де нам хочеться", - розповів Гірн.

Раніше повідомлялося, що Джошуа підпише з Ф’юрі контракт на два поєдинки.

Також, Вайлдер може отримати 10 млн доларів за відмову бою з Ф’юрі.