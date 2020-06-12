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Гірн: Джошуа травмував коліно

Сьогодні 15:09 1092 0
Промоутер розповів про пошкодження боксера
Гірн: Джошуа травмував коліно
#Гірн, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа травмував коліно.

Про це заявив промоутер боксера Едді Гірн.

"Коли людина ходить на милицях, це завжди погано. Але ця травма ніяк не вплине на плани Джошуа на 2020 рік. Він пошкодив внутрішню частину коліна. Ми провели діагностику і просканували, на щастя, необхідності в операції немає. У найближчі кілька тижнів Джошуа НЕ буде бігати і робити важку роботу.

Близько 3-4 тижнів він буде носити фіксатор на нозі. Це міра потрібна для того, щоб переконатися, що він може повернутися до тренувань", - зазначив Гірн.

Раніше, Гірн заявляв, що бій Усик - Чісора може відбутися на садовому майданчику Matchroom Boxing.

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