Ф'юрі та Джошуа розділять гонорар порівну в першому бою

Чемпіони світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовилися про розділення гонорару 50 на 50 в першому бою.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

У матчі-реванші переможець першого поєдинку отримає 60% гонорару, а той, хто програв - 40%.

