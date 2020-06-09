Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда

Джерело - Чемпіон.
Знаменитий 53-річний американський боксер Майк Тайсон не залишився осторонь від подій, які розгортаються в США.
"Залізний Майк" опублікував в соцмережах фото, на якому він стоїть на одному коліні, висловлюючи підтримку протестуючим в США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.
Нагадаємо, Флойд загинув 25 травня 2020 року, після того, як білий поліціянт з Міннеаполіса Дерек Шовін притиснув йому коліном шию і протримав понад 7 хвилин, поки Джордж лежав на дорозі обличчям вниз.
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