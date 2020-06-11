Стівенсон викликав на бій Ломаченка

Стівенсона називають новим Флойдом Мейвезером

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Шакур Стівенсон кинув виклик чемпіону світу в легкій вазі Василю Ломаченку.

Про бажання провести бій американець заявив у Instagram.

"Обираю Ломаченка. Це було б для моєї історії. Я не думаю, що він зважиться на перехід у суперлегку вагу. Думаю, після того, як він розбереться зі своїми великими поєдинками в легкому дивізіоні, він опуститься у вазі і ми зможе зустрітися", - сказав Стівенсон.

22-річний американець є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівлегкій вазі (до 57,2 кг), де розпочинав Ломаченко. Стівенсон виграв на професійному ринзі усі 14 боїв. Він є срібним призером Олімпіади-2016 у категорії до 56 кг. В останньому бої Стівенсон переміг Карабальо.

Раніше Ломаченко неодноразово заявляв про бажання повернутися у свою попередню категорію. Ломаченко володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO у легкій вазі (до 61,2 кг). Він готується до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Теофімо Лопеса, який утримує пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації). Раніше планувалося, що боксери зустрінуться 30 травня, однак поєдинок було перенесено на вересень.