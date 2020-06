Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (13-0-0, 7 KO) переміг пуерториканця Фелікса Карабальо (13-1-2, 9 KO).

Бій відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі, штат Невада.

Стівенсон домінував протягом поєдинку і у шостому раунді нокаутував суперника потужними ударами по корпусу.

The next Mayweather? 🔥



Shakur Stevenson wins it with the KO. 🇺🇸 pic.twitter.com/FcCfwFHKOE