 Стали відомі дати, коли може відбутися бій Рамірес - Постол | Бокс | Champion.com.ua
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Стали відомі дати, коли може відбутися бій Рамірес - Постол

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Попередньо довгоочікувана сутичка запланована на серпень
Стали відомі дати, коли може відбутися бій Рамірес - Постол
#Арум, #Постол, #Рамірес

Джерело - ESPN.

Двічі відкладений через коронавірус поєдинок чемпіона WBC і WBO в першій напівсередній вазі американця Хосе Раміреса і обов'язкового претендента на титул WBC українця Віктора Постола планується провести 8 або 15 серпня.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"У нас був зарезервований квиток для нього на понеділок. Ми просто вирішили трохи почекати через протести. Ми хотіли дочекатися поки все стихне.

Схоже, що він зможе без проблем в'їхати в США. Нам точно треба буде почекати зняття карантинних обмежень для залів і повернення Фредді Роуча, але, на мій погляд, це повинно незабаром відбутися. Поки ми плануємо, що Віктор почне тренування в якомусь приватному залі, буде приводити себе у форму і чекати зняття обмежень", - сказав Арум.

Раніше, Арум назвав дату бою Ф’юрі - Вайлдер.

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