 Бій Ф'юрі - Джошуа буде великим, де б він не відбувся, - Арум | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Бій Ф'юрі - Джошуа буде великим, де б він не відбувся

Сьогодні 09:39 1258 0
Ф'юрі заборгував бій Деонтею Вайлдеру
Арум: Бій Ф'юрі - Джошуа буде великим, де б він не відбувся
#Джошуа, #Пулєв, #Арум

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу IBO, IBF, WBA, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проведе бій Кубратом Пулєвим.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Джошуа поб'ється в цьому році з Пулєвим. Я думаю, що Кубрат його переможе, але подивимося. Ф'юрі заборгував бій Деонтею Вайлдеру. Сподіваюся, ми його влаштуємо в 2020-му", - заявив промоутер.

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"У наступному році буде масштабний двобій між Ф'юрі та Джошуа. Для цього повинні скластися всі карти. Це буде великий бій, де б він не відбувся - в США, Великобританії або іншому місці", - підсумував Арум.

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