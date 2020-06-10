 Мейвезер назвав себе найкращим боксерів усіх часів. Алі - 5-й | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 07:00 3225
Циганков повернувся до загальної групи Динамо
Сьогодні 14:09 523
Колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті
Сьогодні 13:15 2015
Промоутер пояснив рішення Гвоздика піти з боксу
Сьогодні 09:25 2326
Зоря може припинити своє існування
Сьогодні 02:50 1593
Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі
Вчора 20:51 1144
Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії
Вчора 18:45 2215
Зоря використала експрес-тести благодійного фонду Ахметова - ЗМІ
Вчора 16:58 1938
Козловський: Кращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати
Вчора 16:28 3620 4
Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Ярмоленка
Вчора 16:11 2885
Блоги
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 844
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 894
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram Дима Копий
Вчора 23:05 665
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
Вчора 14:36 440
Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда
Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда Valeriy Ruchka
Вчора 13:13 840
Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+
Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+ Valeriy Ruchka
08.06.2020 22:40 3725 2
У чемпіонаті Чорногорії гравець Будучності забив гол з центру поля
У чемпіонаті Чорногорії гравець Будучності забив гол з центру поля Valeriy Ruchka
08.06.2020 18:55 1060
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.06.2020 16:51 1612
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру Valeriy Ruchka
08.06.2020 14:07 1433
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря Valeriy Ruchka
08.06.2020 12:36 657
Зубков забив феноменальний гол за Ференцварош
Зубков забив феноменальний гол за Ференцварош Valeriy Ruchka
08.06.2020 11:46 3542
ВІДЕО. Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
ВІДЕО. Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2020 13:50 2897
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2020 13:02 1102
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ? Андрій Твердохліб
07.06.2020 10:47 3764
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери Андрій Твердохліб
06.06.2020 20:22 8830 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Сілва планує продовжити кар'єру в Європі 185
17:12 Бокс Радченко проведе бій проти Мастернака 642
16:49 Теніс Цуренко зіграє на виставковому турнірі в Сербії 869
16:31 Футбол У Кубку Італії скасували додатковий час 941
16:24 Блог Игровые автоматы в казино Вулкан и настольные развлечения в сети 195
16:21 Блог Игровые автоматы и онлайн казино 210
16:14 Бокс Мейвезер назвав себе найкращим боксерів усіх часів. Алі - 5-й 2325
15:55 Футбол Капітан ПСЖ залишить клуб 1093
15:39 Євро-2020 Легендарний Матеус не включив Німеччину до списку головних фаворитів Євро-2020 1210
15:25 Футбол Заява Інгульця: Регламент ПФЛ - не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород - Луцьк 356
15:10 Футбол Футболісти та персонал Динамо здали планові тести на COVID-19 1158
14:55 Бокс Беленюк прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри 2700
14:40 Футбол Команда Першої ліги вирішила не поновлювати тренувань через ситуацію, яка не сприяє футболу 615
14:25 Футбол УЄФА визначився із датою відновлення Ліги чемпіонів 1672
14:09 Футбол Циганков повернувся до загальної групи Динамо 523
13:51 Футбол Стало відомо, скільки Ребров зароблятиме у Фенербахче 2178
13:33 Футбол Перенесено матч Колос - Шахтар 2300
13:15 Футбол Колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті 2015
12:57 Футбол У Бразилії не можуть поділити гроші Шахтаря за Майкона 2101
12:44 Блог Вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон 387
12:41 Футбол УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів 1733
12:25 Бокс Арум: Для мене було честю представляти інтереси Гвоздика 1836
12:09 Футбол Колишній керівник селекційної служби Шахтаря: В Україні взагалі немає креативних гравців 2056
12:07 Блог Майкл Джордан упіймав 200-кілограмову рибину 526
12:04 Блог Футбол на MEGOGO: що і як зараз дивляться українці? 369

Мейвезер назвав себе найкращим боксерів усіх часів. Алі - 5-й

Сьогодні 16:14 2325 0
Про це він розповів порталу Mirror
Мейвезер назвав себе найкращим боксерів усіх часів. Алі - 5-й
#Мейвезер, #Алі, #Чавес, #Уїтакер, #Дюран

Джерело - Mirror.

Американський боксер Флойд Мейвезер - найкращий бокер усіх часів.

Таку думку озвучив сам Мейвезер порталу Mirror.

"Він побив більше світових чемпіонів, ніж будь-який інший боксер, і за меншу кількість боїв. Має найкращий відсоток влучень і отримав менше всіх збитків. Він був чемпіоном світу 18 років в п'яти різних вагових категоріях", - сказав Мейвезер.

  Актуально: Мейвезер планує провести кілька виставкових боїв

"Що зробив Алі, так це те, що він гнув свою лінію в епоху, коли афроамериканці не захищали своїх людей. Але якщо ми говоримо про те, хто отримав менший збиток і побив більше рекордів, то це Флойд Мейвезер ", - підсумував боксер.

ТОП Мейвезера:

1. Флойд Мейвезер;

2. Роберто Дюран;

3. Пернелл Уїтакер;

4. Хуліо Сезар Чавес;

5. Мохаммед Алі.

Раніше, Мейвезер заявляв, що припиніть переслідувати дідугана Пакьяо.

Коментарі ()