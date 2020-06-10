Американський боксер Флойд Мейвезер - найкращий бокер усіх часів.

Таку думку озвучив сам Мейвезер порталу Mirror.

"Він побив більше світових чемпіонів, ніж будь-який інший боксер, і за меншу кількість боїв. Має найкращий відсоток влучень і отримав менше всіх збитків. Він був чемпіоном світу 18 років в п'яти різних вагових категоріях", - сказав Мейвезер.

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"Що зробив Алі, так це те, що він гнув свою лінію в епоху, коли афроамериканці не захищали своїх людей. Але якщо ми говоримо про те, хто отримав менший збиток і побив більше рекордів, то це Флойд Мейвезер ", - підсумував боксер.