Джерело - Mirror.
Американський боксер Флойд Мейвезер - найкращий бокер усіх часів.
Таку думку озвучив сам Мейвезер порталу Mirror.
"Він побив більше світових чемпіонів, ніж будь-який інший боксер, і за меншу кількість боїв. Має найкращий відсоток влучень і отримав менше всіх збитків. Він був чемпіоном світу 18 років в п'яти різних вагових категоріях", - сказав Мейвезер.
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"Що зробив Алі, так це те, що він гнув свою лінію в епоху, коли афроамериканці не захищали своїх людей. Але якщо ми говоримо про те, хто отримав менший збиток і побив більше рекордів, то це Флойд Мейвезер ", - підсумував боксер.
ТОП Мейвезера:
1. Флойд Мейвезер;
2. Роберто Дюран;
3. Пернелл Уїтакер;
4. Хуліо Сезар Чавес;
5. Мохаммед Алі.
Раніше, Мейвезер заявляв, що припиніть переслідувати дідугана Пакьяо.