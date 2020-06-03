Джошуа: Якщо Пулєв хоче побачити битву двох чемпіонів, то нехай відійде в сторону

Британець поставив себе на місце болгарина

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон світу IBO, IBF, WBA, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не відмовився б від бою з собою на місці Кубрата Пулєва.

Про це заяви сам британець.

"Чесно кажучи, якщо я був би на місці Пулєва, я б теж не відступив. Пулєв може робити те, що він хоче. Він в змозі битися зі мною. Так що якщо він хоче битися зі мною, то нехай дотримується цього. Але якщо він хоче побачити битву двох чемпіонів світу у Великій Британії, то нехай відійде в сторону. Але я думаю, що у Ф'юрі є багато речей, які він повинен з'ясувати з Деонтеєм Вайлдером", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.