 Ломаченко назвав секрет перемоги над Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко назвав секрет перемоги над Лопесом
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Ломаченко назвав секрет перемоги над Лопесом

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Василь Ломаченко прокоментував бій з Теофімо Лопесом
Ломаченко назвав секрет перемоги над Лопесом
#Ломаченко, #Лопес, #бокс

Джерело - sport.ua.

Поєдинок між легковаговиком Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 11 КО) виграє той, який має кращий боксерський IQ.

Про це розповів сам український боксер.

"Теофімо - хороший боксер, ТОП-боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він - чемпіон світу, і він утримує мій пояс - титул IBF.

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Методи Лопеса в рингу полегшать мені завдання. Це не буде легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, які не відсиджуються в захисті.

Переможцем стане той, у кого кращий боксерський IQ. Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги", - відзначив Ломаченко.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Лопес може відбутися з глядачами.

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