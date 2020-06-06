 Гірн планує влаштувати бій Хейні - Кемпбелл | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар переміг Десну в 25 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 534
Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
Сьогодні 19:44 3876
Боруссія Д - Герта: онлайн-трансляція матчу 30 туру Бундесліги. LIVE
Сьогодні 19:11 368
Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ
Сьогодні 19:09 264
Шевченко: Від Бєсєдіна збірна України не буде відмовлятися
Сьогодні 14:16 920
В УАФ попередили про можливе скасування матчу Зоря – Колос
Сьогодні 13:44 687
Фото дня. Андрій Шевченко подарував воєнному шпиталю апарат ШВЛ
Сьогодні 12:14 580 1
Шахтар проти Десни, Динамо проти Олександрії: розклад матчів 25 туру УПЛ
Сьогодні 10:41 780
Рябоконь назвав втрати перед матчем із Шахтарем
Сьогодні 09:18 1577
Гецко назвав фаворита у боротьбі за срібні нагороди УПЛ
Вчора 23:09 1441
Блоги
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:22 225
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:47 461
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:16 959
Баєр завдяки системі VAR відкрив рахунок і грі з Баварією
Баєр завдяки системі VAR відкрив рахунок і грі з Баварією Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:58 335
ВІДЕО. Володимир Кличко провів спаринг з Холіфілдом
ВІДЕО. Володимир Кличко провів спаринг з Холіфілдом Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:45 571
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:23 Бокс Джошуа вийшов на протест Black Lives Matter на милицях 64
21:11 Футбол Евертон лідирує в боротьбі за Рабйо 149
20:47 Футбол Зоря - Колос 1:0. Огляд матчу 246
20:38 Бокс Берінчик: Ніхто не застрахований від наслідків боїв 428
20:24 Бокс Гірн планує влаштувати бій Хейні - Кемпбелл 378
20:22 Блог Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери 228
20:12 Футбол Каштру: Хочемо дістатися до нашої мети якомога швидше 358
19:47 Футбол Шахтар - Десна 3:2. Огляд матчу 468
19:44 Пряма трансляція Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 3876
19:30 Футбол Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні 637
19:21 Футбол Шевченко: Рестарт УПЛ вийшов відмінний 511
19:11 Пряма трансляція Боруссія Д - Герта: онлайн-трансляція матчу 30 туру Бундесліги. LIVE 368
19:09 Футбол Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ 264
18:52 Футбол Шахтар переміг Десну в 25 турі УПЛ 534
18:47 Блог Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну 466
18:25 Футбол Баварія здолала Баєр, Лейпциг не втримав перемогу з Падеборном. Результати 30 туру Бундесліги 264
18:16 Блог ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною 963
18:12 Футбол У гравців та співробітників Волині коронавірус не виявили 568
17:45 Футбол Динамо та Олександрія - лідери УПЛ за кількістю голів з пенальті 896
17:28 Бокс Гарсія: Мені не вигідна перемога над будь-яким, крім Лінареса 929
17:10 Футбол Бурбас: Рух, Волинь і Минай прямують до Прем‘єр-Ліги 1631
17:03 Пряма трансляція Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 4669
16:58 Блог Баєр завдяки системі VAR відкрив рахунок і грі з Баварією 337
16:49 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 3383
16:47 Теніс Надаль може відмовитися від участі на US Open 738

Гірн планує влаштувати бій Хейні - Кемпбелл

Сьогодні 20:24 378 0
В ідеалі Гірн хоче влаштувати бій Девіна Хейні проти Райана Гарсії
Гірн планує влаштувати бій Хейні - Кемпбелл
#Хейні, #Кемпбелл, #Гірн

Джерело - 24boxing.com.ua.

У серпні або вересні може відбутися бій між Люком Кемпбеллом та Девіном Хейні.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"В ідеалі я хочу влаштувати бій Девіна Хейні проти Райана Гарсії. Я думаю, що це приголомшливий бій. Але це може зайняти трохи більше часу, тому, якщо ми зможемо влаштувати Хейні проти Люка Кемпбелла, це буде відмінна битва. Люк хоче цього бою і Хейні хоче, тому я спробую влаштувати це в серпні або вересні", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Гірн планує наступний бій Усика на серпень.

Коментарі ()