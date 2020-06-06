Гірн планує влаштувати бій Хейні - Кемпбелл

У серпні або вересні може відбутися бій між Люком Кемпбеллом та Девіном Хейні.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"В ідеалі я хочу влаштувати бій Девіна Хейні проти Райана Гарсії. Я думаю, що це приголомшливий бій. Але це може зайняти трохи більше часу, тому, якщо ми зможемо влаштувати Хейні проти Люка Кемпбелла, це буде відмінна битва. Люк хоче цього бою і Хейні хоче, тому я спробую влаштувати це в серпні або вересні", - сказав Гірн.