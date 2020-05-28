Джерело - ringpolska.pl.
Поєдинок британця Дерека Чісори з колишнім абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком планується за межами Великої Британії на кінець серпня.
Про це заявив відомий промоутер Едді Гірн.
"Ми ведемо переговори з цього питання. Багато країн приходять до нас, і це може бути єдиним способом проведення таких боїв в найближчі місяці.
Ми все ще повинні узгодити всі з платформою DAZN, але після нашого виступу в Саудівській Аравії вони зрозуміли, що не всі обов'язково має відбуватися в США", - сказав Гірн.
Нагадаємо, що бій Усика з Чісорою повинен був відбутися 23 травня, проте його перенесли через пандемію коронавірусу.
Раніше, Чісора вказав на умову бою з Усиком. Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.