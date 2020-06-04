Колишній й нинішній чемпіони WBC Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер влаштували естафету.

Про це заявив боксер Ділліан Вайт.

"Боб Арум хоче скасувати обов'язковий захист? Так він же несе маячню! Якби цей промоутер представляв мої інтереси, то кричав би, що це найбільший фарс в історії боксу. Я вже майже 1000 днів є першим номером рейтингу, але так і не отримав титульний бій.

Ф'юрі побив 31-го номера WBC Отто Валлін на очах в 3500 глядачів, потім отримав в подарунок моє місце обов'язкового претендента. Після цього Тайсон відібрав титул у розпіареного Вайлдера. Деонтей, до речі, теж уникав зустрічі зі мною. Схоже, ці двоє влаштували естафету", - сказав Вайт.