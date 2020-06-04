Ф'юрі: Хочу побити у цьому році кількох бомжів

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий відправити у нокаут Ентоні Джошуа, Деонтея Вайлдера і Ділліан Вайта.

Про це заявив сам боксер.

"У мене немає ніяких новин, але про всяк випадок я тренуюся 4 рази на день.

Хочу побити в цьому році кількох бомжів - Джошуа, Вайлдера, Вайта, а також всіх інших.

Я тримаю себе у формі і буду готовий. А потім - бум - і вони все в нокауті. Незабаром побачимося", - сказав Ф'юрі.