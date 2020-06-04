Вайт і Повєткін отримали нову дату бою

Дві перші спроби провести мегафайт не вдалися

Джерело - BoxingScene.

Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт і Олександр Повєткін можуть провести бій 15 серпня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій відбудеться у рамках проєкту Бійцівська база в маєтку промоутера боксерів Едді Гірна у Брентвуді.

Боксери повинні були побитися спочатку в травні, а потім у липні. Бій двічі переносився у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У своєму маєтку Хірн в липні-серпні планує організувати чотири вечори боксу. Боксери і представники їх команд перед виходом на ринг пройдуть 14-денний карантин.

Бої Едді Хірна у Великій Британії покаже Sky Box Office, а для фанатів боксу з США трансляцію організовує сервіс DAZN.

Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.