Кличко підтримав політика, який хоче битися з Тайсоном

Українець мотивував потенційного суперника американця

Німецький політик Уве Хук, який хоче опинитися в одному рингу з Тайсоном отримав підтримку в особі колишнього гегемона суперважкої ваги Володимира Кличка.

Про це заявив сам українець.

"Я повністю підтримую тебе [Хук], я на твоєму боці. Як кажуть в боксерському світі: продовжуй битися, чемпіон", - заявив Кличко-молодший.

Уве Хук звертався до Володимира Кличка з проханням допомогти в підготовці до бою з Тайсоном.

Раніше, Володимир Кличко підтвердив співпрацю з Холіфілдом.