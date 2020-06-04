Кличко підтримав політика, який хоче битися з Тайсоном

Джерело - klitschko-brothers.com.
Німецький політик Уве Хук, який хоче опинитися в одному рингу з Тайсоном отримав підтримку в особі колишнього гегемона суперважкої ваги Володимира Кличка.
Про це заявив сам українець.
"Я повністю підтримую тебе [Хук], я на твоєму боці. Як кажуть в боксерському світі: продовжуй битися, чемпіон", - заявив Кличко-молодший.
Уве Хук звертався до Володимира Кличка з проханням допомогти в підготовці до бою з Тайсоном.
Раніше, Володимир Кличко підтвердив співпрацю з Холіфілдом.