Головним бажанням чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі є бій з чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

"Ми чекаємо різних пропозицій. Поки їх не було, але переговори тривають. Ф'юрі? Я знаю, що можу говорити від його імені. Тайсон хоче побитися з Джошуа. Найбільше він хоче цього бою.

Я не думаю, що в Matchroom бажають влаштовувати цей поєдинок. При будь-яких розкладах Ф'юрі переможе Джошуа. У нас з Тайсоном була розмова про це 18 місяців тому, коли він тільки повернувся. Це не проблема. Він бажає поєдинку з Джошуа.

Це перший випадок в історії, коли двоє британців можуть поборотися на ринзі за чотири чемпіонські титули в суперважкій вазі. Перший номер хевівейту, непереможений Тайсон Ф'юрі - найпопулярніший спортсмен у Великій Британії за станом на цей час ", - зазначив Воррен.