Ф'юрі: Відмовлюся битися без глядачів

Чемпіон світу в суперважкій вазі не може боксувати без живої публіки.

Про це заявив Тайсон Ф'юрі.

"Не думаю, що зміг бути мотивованим на бій без глядачів. Це те ж саме, що битися в спортзалі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі не може боксувати без живої публіки. Я не думаю, що це спрацює. Тут мова не про гроші. Ви знаєте, що вони у мене є, як і у інших боксерів.

Якщо я отримаю пропозицію битися за закритими дверима, я не буду цього робити. Ось і все", - сказав Ф'юрі.