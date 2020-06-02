Чісора: Бій з Усиком - великий крок для мене

Британський боксер Дерек Чісора вказав на важливість бою проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Бій з Усиком - це великий крок для мене. Я буду битися з одним з найкращих боксерів P4P в світі. Це він, Тайсон Ф'юрі і Канело Альварес. Так що я буду боксувати з одним з найкращих хлопців. Я схвильований цим, я як пацан в переддень Різдва.

Він новачок в суперважкій вазі, але ми знаємо, що він вміє битися, тому ми будемо намагатися з усіх сил. Я збираюся спробувати збити його темп. Я буду всюди, як висип у дитини", - розповів Чісора.