 Ф'юрі хоче отримати найбільший контракт в історії боксу | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Тренер Аталанти Гасперіні захворів на коронавірус, але поїхав на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:55 689
Донецький Спартак виступатиме у чемпіонаті Росії
Сьогодні 16:55 2657
Степаненко: Михайличенко мене знає - я не буду симулювати
Сьогодні 16:25 1430 5
УПЛ визнала Марлоса найкращим гравцем 24 туру
Сьогодні 12:43 319
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки"
Сьогодні 11:20 3269
Російський блогер, якого побив український боєць, виявився сином засновника МММ
Сьогодні 11:15 1100
Шахтар впевнено розібрався з Динамо, Зоря поступилася Олександрії. Відеоогляд матчів 24 туру УПЛ
Сьогодні 11:02 1083 1
Визначився розклад перших турів Ла-Ліги
Сьогодні 09:56 1161
Попов розкритикував суддівство у матчі Шахтар – Динамо
Сьогодні 08:56 3867 1
Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було
Сьогодні 08:13 3619
Блоги
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:41 312
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:02 489
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 331
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:52 492
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки"
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки" Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:20 3265
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:25 Футбол Кельн та Лейпциг порадували гольовою феєрією у 29 турі Бундесліги 98
23:10 Футбол У Серії А у липні можуть відбуватися матчі з вболівальниками 256
22:54 Бокс Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року 606
22:39 Бокс Сіренко: Будемо шукати суперника в Україні, з ким можна буде добре побитися 538
22:25 Футбол У відомому бразильському футбольному клубі 16 співробітників заразилися коронавірусом 685
22:09 Бокс Хейні назвав терміни повернення у ринг 741
21:55 Футбол Мессі не залишить Барселону до завершення контракту 626
21:40 Футбол Марлос: Розслаблятися не можна, чемпіонство ще не забезпечено 1102
21:25 Бокс Ф'юрі хоче отримати найбільший контракт в історії боксу 1071
21:09 Баскетбол Зірковий гравець НБА побив ногами білошкірого під час заворушень у США 1320
20:55 Футбол Тренер Аталанти Гасперіні захворів на коронавірус, але поїхав на матч Ліги чемпіонів 689
20:39 Футбол Мілевський міг перейти у Локомотив за 12 мільйонів євро 1221
20:25 Футбол Нападник Шахтаря відмовляється тренуватися у турецькій команді, де перебуває в оренді 1607
20:09 Бокс Чісора не думає про завершення кар'єри 1196
19:52 Футбол Мінськ переграв Слуцьк у 11 турі чемпіонату Білорусі 866
19:39 Футбол Сьомін: Я не просив у Суркіса придбати Мессі або Роналду 1219
19:25 Бокс Хейні втече від Ломаченка в іншу вагову категорію 1279
19:09 Футбол У футболіста Динамо викрали аккаунт в Instagram 1382
18:54 Футзал Донецький Спартак видалив з сайту інформацію про те, що буде виступати у чемпіонаті Росії 1125
18:39 Бокс Колишній суперник Кличка категорично відмовляється повертатися на ринг 2253
18:30 RunNews У Рівному хочуть створити марковані маршрути для бігунів 1154
18:25 Футбол Колишній хавбек Шахтаря може перейти в Атлетіко 1480
18:10 Футбол Клуб Першої ліги відмовився догравати чемпіонат і пропонує анулювати всі результати 2061 1
17:55 Футбол Балотеллі буде судитися з Брешією 1194
17:40 Бокс Редкач: У США на вулиці перестрілки, пограбування, машини горять 1422

Ф'юрі хоче отримати найбільший контракт в історії боксу

Сьогодні 21:25 1071 0
Боксер планує перевершити Мейвезера, Тайсона і Альвареса
Ф'юрі хоче отримати найбільший контракт в історії боксу
#Ф'юрі

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі бажає підписати рекордний контракт в історії боксу.

Про це заявив сам боксер.

"Моя фінансова угода з Top Rank закінчується, там залишилася пара боїв. І після цього я не хочу йти. Мені 31 рік, я маю намір отримати величезний контракт і побити всі рекорди, стати британським боксером, який укладе найбільшу операцію в історії.

Я знаю, що ми можемо це зробити. Ми зможемо укласти найбільший контракт в історії боксу - більше, ніж у Флойда Мейвезера, Сауля Альвареса і Майка Тайсона. Думаю, що це можливо. Як тільки я знищу Вайлдера і Джошуа, світ буде моїм", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що в лютому минулого року британець підписав контракт на 100 мільйонів доларів з ESPN.

Раніше, Ф’юрі виділив слабку сторону Джошуа.

Коментарі ()