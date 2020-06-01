Ф'юрі хоче отримати найбільший контракт в історії боксу

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі бажає підписати рекордний контракт в історії боксу.

Про це заявив сам боксер.

"Моя фінансова угода з Top Rank закінчується, там залишилася пара боїв. І після цього я не хочу йти. Мені 31 рік, я маю намір отримати величезний контракт і побити всі рекорди, стати британським боксером, який укладе найбільшу операцію в історії.

Я знаю, що ми можемо це зробити. Ми зможемо укласти найбільший контракт в історії боксу - більше, ніж у Флойда Мейвезера, Сауля Альвареса і Майка Тайсона. Думаю, що це можливо. Як тільки я знищу Вайлдера і Джошуа, світ буде моїм", - сказав Ф'юрі.