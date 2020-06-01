Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні планує провести наступний бій у серпні.

Про це заявив сам боксер.

"В цей момент ми плануємо провести наступний бій в серпні. Точної дати поки немає, це тільки наші бажання. Але я з нетерпінням чекаю відновлення тренувань і підготовки до поєдинків.

Суперник? Зараз рано говорити про опонентів, оскільки ще не ясно, де пройде бій. До того ж, ми не знаємо, коли знімуть заборону на переміщення", - зазначив Хейні.