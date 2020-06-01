Джерело - BoxingScene.
Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні планує провести наступний бій у серпні.
Про це заявив сам боксер.
"В цей момент ми плануємо провести наступний бій в серпні. Точної дати поки немає, це тільки наші бажання. Але я з нетерпінням чекаю відновлення тренувань і підготовки до поєдинків.
Суперник? Зараз рано говорити про опонентів, оскільки ще не ясно, де пройде бій. До того ж, ми не знаємо, коли знімуть заборону на переміщення", - зазначив Хейні.
Свій останній бій Хейні провів в листопаді минулого року, перемігши за очками Альфредо Сантьяго.
Нагадаємо, Лінарес хоче реваншу з Ломаченком.