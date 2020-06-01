Суперважковаговик Дерек Чісора, який є наступним суперником Олександра Усика, поки не думає про завершення професійної кар'єри.

Про це заявив сам 36-річний британський боксер.

"Потрібно закінчувати зі спортом тоді, коли твоє тіло не може впоратися з навантаженнями. Багато хто не може залишити бокс в минулому. Так, люди йдуть, але завжди повертаються в якості тренерів або радників. Я можу запевнити, що поки що не думаю про відхід.

"Річ у тому, що у мене страшенно сильна мотивація. Я кожен день прокидаюся, встаю на коліна і молюся. Після таких дій я відчуваю в собі більше енергії, ніж за день до цього", - сказав Чісора.