Редкач: У США на вулиці перестрілки, пограбування, машини горять

Весь інтернет і соціальні медіа завалені страшними відео про масові протести у США.

Про це заявив відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач.

"Поки ви мирно спали, в США почався повний пі****. Протести, перестрілки - пограбування магазинів, а далі сутички з поліцією та такі, що вже з'явилися жертви по всій країні і з одного, і з іншого боку. Машини та будинки горять. Весь інтернет і соціальні медіа завалені страшними відео. У нас в Лос-Анджелесі ввели комендантську годину з учорашнього вечора, викликана національна гвардія. Вертольоти, виття сирен - ось такі у нас вихідні.

Що робити, я поки не знаю", - написав Редкач в Instagram.