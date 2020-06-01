Редкач: У США на вулиці перестрілки, пограбування, машини горять

Джерело - Чемпіон.
Весь інтернет і соціальні медіа завалені страшними відео про масові протести у США.
Про це заявив відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач.
"Поки ви мирно спали, в США почався повний пі****. Протести, перестрілки - пограбування магазинів, а далі сутички з поліцією та такі, що вже з'явилися жертви по всій країні і з одного, і з іншого боку. Машини та будинки горять. Весь інтернет і соціальні медіа завалені страшними відео. У нас в Лос-Анджелесі ввели комендантську годину з учорашнього вечора, викликана національна гвардія. Вертольоти, виття сирен - ось такі у нас вихідні.
Що робити, я поки не знаю", - написав Редкач в Instagram.
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Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелки -грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолёты, вой сирен и — вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.
Нагадаємо, що наприкінці травня в США прокотилася хвиля протестів через вбивство поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.
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