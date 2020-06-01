Хей назвав умови бою Усик – Чісора

Джерело - ukrinform.ua.
Поєдинок між українцем Олександром Усиком та Дереком Чісорою не може відбутися в порожньому залі.
Про це розповів промоутер британця Девід Хей.
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"Наразі немає ніякої дати. Щоб організувати великий захід з платою за перегляд, потрібні глядачі, потрібен значний дохід з метою покриття андеркарда та інших витрат, необхідних для великих боїв. На цей момент проведення цього бою виглядає малоймовірним. Це засмучує", - розповів Хей.
Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.