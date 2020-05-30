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Джошуа: Мені потрібний пояс Ф’юрі

Сьогодні 20:16 943 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі
Джошуа: Мені потрібний пояс Ф’юрі
#Джошуа, #Ф'юрі, #бокс

Джерело - sport.uа.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа сподівається в майбутньому провести бій проти Тайсона Ф'юрі, у якого є титул WBC.

Про це розповів сам боксер.

"Ясно, що Ф’юрі в моєму списку на бій. У нього є те, що мені потрібно - його пояс. Тайсон багато про мене всякого каже, але я не хочу відповідати. Мені це буде цікаво після того, як ми підпишемо контракт.

Але мені потрібен цей поєдинок, адже у нього є чемпіонський титул, який мене дуже цікавить", - сказав Джошуа.

Раніше, Ф’юрі вказав, яким ударом нокаутує Джошуа.

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