Джошуа: Мені потрібний пояс Ф’юрі

Ентоні Джошуа прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа сподівається в майбутньому провести бій проти Тайсона Ф'юрі, у якого є титул WBC.

Про це розповів сам боксер.

"Ясно, що Ф’юрі в моєму списку на бій. У нього є те, що мені потрібно - його пояс. Тайсон багато про мене всякого каже, але я не хочу відповідати. Мені це буде цікаво після того, як ми підпишемо контракт. Але мені потрібен цей поєдинок, адже у нього є чемпіонський титул, який мене дуже цікавить", - сказав Джошуа.

Раніше, Ф’юрі вказав, яким ударом нокаутує Джошуа.