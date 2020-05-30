Він би допоміг американцю виявити хто він насправді

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в легкому дивізіоні, американець Девін Хейні (24-0, 15 КО) має перемогти чемпіона світу за версіями WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Таку думку він висловив у інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

"Моїм боєм мрії став би поєдинок проти Василя Ломаченка. Я вважаю, що це той бій, який допоміг би мені залишити спадщину і визначив би, ким насправді є Девін Хейні. Цей поєдинок показав би, скільки насправді у мене в арсеналі умінь та інтелекту", - сказав Хейні.

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"Я б показав світу, як перемогти Ломаченко. Всі ці бої є для мене великими, і проти Райана Гарсії, і проти Теофімо Лопеса, але повторюся, мій бій мрії це поєдинок проти Ломаченка", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Лінарес хоче реваншу з Ломаченком.