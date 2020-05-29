Володимир Продивус прокоментував конфлікт у Броварах

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус заперечує свою причетність до стрілянини в Броварах.

Про це він президент ФБУ розповів у Facebook.

"У зв'язку з тим, що з ініціативи деяких фантастів-письменників моє ім'я озвучено в зв'язку з ситуацією в Броварах, заявляю: Ні у мене особисто, ні у моїх бізнес-структур, немає ніяких бізнес-інтересів в сфері пасажирських перевезень в Київській області. Відповідно, будь-яке моє згадка в "броварській історії" вважаю виключно вигадками і провокацією.

Актуально: В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів

Я з повагою ставлюся до будь-яких професіоналів своєї справи і без проблем можу дати коментар, якщо в ньому є необхідність. Видавати неперевірені фантазії за факт - означає нахабно обманювати своїх читачів і всіх тих, хто щиро переживає про те, що трапилося ", - написав Продивус.

Відзначимо, що сьогодні, 29 травня, у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення.