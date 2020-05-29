Кличко відповів Бріггсу, який пообіцяв вирубати його з Холіфілдом одним ударом

Джерело - Чемпіон.
Колишній український чемпіон світу Володимир Кличко висміяв американця Шеннона Бріггса після того, як той пообіцяв вирубати його і Евандера Холіфілда одним ударом.
Шеннон Бріггс відреагував на новину, що Кличко допомагає Холіфілду перед поверненням в бокс.
"Владі і Холі! Подивіться на них. Вони об'єдналися. Вони добре виглядають разом. Я нокаутую вас обох одним ударом", - написав Бріггс.
У коментарях Володимир поцікавився шириною рота Бріггса.
"Питання з приводу географії США. Що більше: Великий каньйон або рот Шеннона Бріггса?" - поцікавився Кличко.
Question about US geography?!What’s bigger the Grand Canyon, or Shannon Briggs’s mouth?— Klitschko (@Klitschko) May 27, 2020
Раніше, Кличко підтвердив співпрацю з Холіфілдом.