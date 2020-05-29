Кличко відповів Бріггсу, який пообіцяв вирубати його з Холіфілдом одним ударом

Володимир іронічно відреагував на заяви американця

Джерело - Чемпіон.

Колишній український чемпіон світу Володимир Кличко висміяв американця Шеннона Бріггса після того, як той пообіцяв вирубати його і Евандера Холіфілда одним ударом.

Шеннон Бріггс відреагував на новину, що Кличко допомагає Холіфілду перед поверненням в бокс.

"Владі і Холі! Подивіться на них. Вони об'єдналися. Вони добре виглядають разом. Я нокаутую вас обох одним ударом", - написав Бріггс.

У коментарях Володимир поцікавився шириною рота Бріггса.

"Питання з приводу географії США. Що більше: Великий каньйон або рот Шеннона Бріггса?" - поцікавився Кличко.

Question about US geography?!What’s bigger the Grand Canyon, or Shannon Briggs’s mouth? — Klitschko (@Klitschko) May 27, 2020

Раніше, Кличко підтвердив співпрацю з Холіфілдом.