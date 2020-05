Кличко відповів Бріггсу, який пообіцяв вирубати його з Холіфілдом одним ударом

Колишній український чемпіон світу Володимир Кличко висміяв американця Шеннона Бріггса після того, як той пообіцяв вирубати його і Евандера Холіфілда одним ударом.

Шеннон Бріггс відреагував на новину, що Кличко допомагає Холіфілду перед поверненням в бокс.

У коментарях Володимир поцікавився шириною рота Бріггса.

Question about US geography?!What’s bigger the Grand Canyon, or Shannon Briggs’s mouth?