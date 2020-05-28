Кличко міг стати суперником Майка Тайсона

Легендарний український боксер Віталій Кличко міг стати суперником американця Майка Тайсона.

Про це заявив колишній промоутер Кличка Том Леффлер.

"Я один з найбільших фанатів Майка Тайсона. Коли він став чемпіоном світу - наймолодшим в світі, в ті часи, коли він нокаутував хлопців в першому-другому раунді, не було нікого більш руйнівного.

Але потім ми працювали над його боєм проти Віталія Кличка. І Тайсон програв Денні Вільямсу. Якщо ви пам'ятаєте. Ну і вийшло, що Віталій бився з Вільямсом. Так що якщо Майк тоді був не здатний перемагати таких хлопців, то я не знаю, як він може бути конкурентним зараз. Звичайно, він може бути небезпечним в якомусь сенсі. Але коли ми говоримо про 12-раундовому поєдинку, то я не думаю, що його виступ на топовому рівні реально", - зазначив Леффлер.