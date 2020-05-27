Джерело - Mixsport.

Легенді світового боксу Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси, які він втратив у бою з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Mixsport.

Поразка рішенням суддів коштувала українцеві титулів за версіями WBA Super (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Згідно до регламенту боксерських федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси знаходяться у супервайзера, який після оголошення результату бою віддає їх старому або новому чемпіонові. Вночі 28 листопада 2015 роки після завершення поєдинку "ремені" опинилися у Тайсона Ф'юрі. Але потім всі три світові боксерські організації замовили та надіслали британцеві нові, а українцеві повернули "його" пояси. Такий символічний крок федерацій був свого роду визнанням заслуг Володимира перед світовим професійним боксом.

Уже 1 червня, ці чемпіонські пояси з'являться в Києві в музеї Кличко, який в цю дату відсвяткує шестиріччя з дня свого відкриття. Відвідувачі музею зможуть їх побачити після 10 червня, коли музей відновить свою роботу.