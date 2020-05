View this post on Instagram

Юные боксеры из @boxingfederationodessa потренировалось вместе с @lomachenkovasiliy 💪 Ребята проводят сбор в Затоке 👏 #украинскийбокс #ломаченко #дети #лакипанчнет #ukrainianboxing #loma #lomachenko #luckypunchnet