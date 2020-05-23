Дворазовий олімпійський чемпіон 39-річний Гільєрмо Рігондо не збирається йти з професійного рингу, незважаючи на свій вік.

Про це заявив сам боксер.

"Я був чемпіоном pound-for-pound у другій найлегшій вазі. Я маю намір бути кращим, лідером pound-for-pound у найлегшому дивізіоні, а потім збираюся знову повернутися в 122 фунти. Знаєте, зі мною ще не покінчено. Зараз я тільки на старті. Це не кінець, а лише початок. Шакал не втік, а тільки стартував. Я до сих пір є чемпіоном в найлегшій вазі. Я тут. Я продовжую робити історію. Я триразовий чемпіон світу: двічі в 122 і один раз в 118 фунтах", - зазначив Рігондо.