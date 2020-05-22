Журналістка Яніна Соколова бажає хайпануть на імені всесвітньо відомого українця Олександра Усика, який прославляє нашу країну.

Про це заявила український боєць ММА Олена Колесник.

"У нападках Яніни на Сашу я бачу бажання хайпануть на імені всесвітньо відомого українця, який прославляє нашу країну. Заради чого? Заради хайпа на його заслуги для підняття рейтингу своєї брехливої, нікому не цікавої програми.

Моя думка, що спортсмен повинен тренуватися і прославляти країну, справа звичайних громадян - працювати і забезпечувати сім'ї, справа політики - захищати наших громадян, забезпечувати робочі місця, а журналісти - правдиво висвітлювати ситуацію в усій країні.

Я не розумію чому ви, Яніна та інші журналісти, задаєте питання "чий Крим?" Усику та Марув. Чому ви не запитаєте це у зрадника Батьківщини - пана П. Порошенко.

Мої друзі і родичі а ****** т (в шоці - прим.) Від ситуації в країні. Чому вони повинні їхати за кордон, щоб підтирати літньому, хоч і, можливо, милому, європейцеві жопу.

Моя ситуація наступна: я, як і багато українців, не маю можливості повернутися додому. Державні діячі пропонують спеціальні рейси за спеціальними цінами. Задаєш собі питання: "Що продати спеціально - душу дияволу чи нирку, щоб виїхати за 750 або 800 євро додому?" І рейс був тільки один.

Яніна, якщо ви дійсно хочете отримати спортивний пендель, запотиличник або просто побитися, я пропоную Вам свої послуги.

Якщо знадобиться на когось хайпануть, кого-то зачепити, то я приїду, тільки спецрейс ще організуйте за нормальними цінами", - сказала Колесник.