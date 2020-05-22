Підопічний K2 Promotions Денис Берінчик (13-0, 7 КО) готовий провести бій проти чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і франчайзингового WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Бій з Ломаченком? Берінчик готовий. А у Ломаченка, я сумніваюся, що є такі плани. Докладу багато зусиль, щоб Берінчик не просто боксував за титул, а щоб став чемпіоном світу, захистив пояс і увійшов в історію України як один з олімпійських призерів, які виявили себе у професійному боксі", - сказав Красюк.