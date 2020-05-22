Джерело - Sky Sports.
Боксер Ентоні Джошуа готовий провести поєдинок проти Кубрата Пулєва у Хорватії.
Про це заявив сам британець.
"Дуже хочеться провести бій у Великобританії, проте це може бути не в наших силах і доведеться шукати інші варіанти. Один з них - Хорватія, але це на рівні обговорення.
Бій відбудеться не раніше кінці вересня, але я б припустив, що жовтень або листопад є більш реальними варіантами", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, Гірн не хоче організовувати бій Джошуа – Пулєв без глядачів.