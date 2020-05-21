Джерело - xsport.ua.
Президент WBC Маурісіо Сулейман внесе легендарного Майка Тайсона в рейтинг, якщо він захоче повернутися на ринг.
Про це він нещодавно розповів.
"Майк Тайсон - наймолодший чемпіон світу в історії суперважкої ваги. Може він стане і найстарішим? Він величезна, неймовірна фігура в світі боксу. Я буду підтримувати Майка Тайсона, він заслуговує на це. Якщо його мрія знову потрапити в рейтинг, то я внесу його в рейтинг", - сказав Сулейман.
Нагадаємо, Бріггс буде битися з Тайсоном.
Раніше Гірн відмовився організовувати бої Тайсона.