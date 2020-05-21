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Президент WBC: Ми внесемо Майка Тайсона в рейтинг

Вчора 22:15 1028 0
"Залізний Майкі" може стати найстаршим чемпіоном світу
Президент WBC: Ми внесемо Майка Тайсона в рейтинг
#Сулейман, #Тайсон, #WBC

Джерело - xsport.ua.

Президент WBC Маурісіо Сулейман внесе легендарного Майка Тайсона в рейтинг, якщо він захоче повернутися на ринг.

Про це він нещодавно розповів.

"Майк Тайсон - наймолодший чемпіон світу в історії суперважкої ваги. Може він стане і найстарішим? Він величезна, неймовірна фігура в світі боксу. Я буду підтримувати Майка Тайсона, він заслуговує на це. Якщо його мрія знову потрапити в рейтинг, то я внесу його в рейтинг", - сказав Сулейман.

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