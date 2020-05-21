Президент WBC Маурісіо Сулейман внесе легендарного Майка Тайсона в рейтинг, якщо він захоче повернутися на ринг.

Про це він нещодавно розповів.

"Майк Тайсон - наймолодший чемпіон світу в історії суперважкої ваги. Може він стане і найстарішим? Він величезна, неймовірна фігура в світі боксу. Я буду підтримувати Майка Тайсона, він заслуговує на це. Якщо його мрія знову потрапити в рейтинг, то я внесу його в рейтинг", - сказав Сулейман.