Гірн відмовився організовувати бої Тайсона

Глава промоушена Matchroom Boxing Едді Гірн не бажає організовувати бої для легендарного Майка Тайсона.

Про це заявив сам промоутер.

"Всі ми знаємо, що за деяку суму я згоден організувати будь-яке. Ви бачили бій Пола Логана і KSI, за який мені дісталося - це був гучний успіх і я насолоджувався цим. Мене це багато чому навчило.

Уявіть, що я скажу: "Майк Тайсон повертається на ринг і я буду це організовувати". Наслідки будуть грандіозні. Це не те, чим би я хотів зайнятися.

Я уявляю його в виставкових боях або в чомусь на зразок цьому. Гарне це видовище? Припускаю, що інтригуюче. Тайсон виглядає фантастично на лапах, але йому вже 53. Подивіться його останній бій проти Кевіна Макбрайда. Він не був готовий до поєдинку на такому рівні.

Приємно бачити його на тренуваннях. Він у відмінній формі. Це робить його щасливим, так чому не продовжувати тренуватися? Але я більше не бачу Тайсона на професійному рингу", - зазначив Гірн.