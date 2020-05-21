Експерт: Тайсона вистачить на 2-3 раунди

Легендарний боксер Майк Тайсон у 53 роки не зможе провести повноцінний бій з одним з чинних боксерів.

Про це заявив тренер Роберт Гарсія.

"Я бачив ролик, в якому Майк працює на лапах. І що, після його перегляду люди насправді вирішили, що він може побити чинних чемпіонів світу? Це точно не так.

Тайсона поб'є зараз не тільки боєць рівня Енді Руїса, але навіть хтось типу Крістобаля Арреоли. А все чому? Так просто з тієї причини, що вони, на відміну від Майка, молоді. Максимум Тайсона? Думаю, він би зміг провести 2-3 хороших раунди. Після цього, припускаю, він стане ходячою мішенню", - зазначив Гарсія.