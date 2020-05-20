Ф'юрі: Як і раніше я товстий, потворний, лисий

Боксер у черговий раз відзначився незвичайною заявою

Джерело - Boxingnews 24.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі є жирним і потворним.

Про це заявив сам боксер.

"Мене списували з рахунків, тому що у мене не було красивого тіла, тому що в 28 років у мене були проблеми психологічного характеру, тому що я поміняв десять тренерів. Але сьогодні я все ще з вами. Я як і раніше товстий, потворний, лисий, але як і раніше нестримний. Не можу дочекатися повернення на ринг, хочу знову розмазати Деонтея Вайлдера", - сказав Ф'юрі.

У попередньому бою Тайсон Ф'юрі бився з Деонтеєм Вайлдером і, нокаутувавши його в сьомому раунді, відібрав пояс чемпіона світу за версією WBC.

Раніше, Ф'юрі заявляв, що перед боєм з Кличком його всі ховали.