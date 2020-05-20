Визначилась дата наступного бою Постола

Віктор Постол може вийти на ринг у липні

Стала відома орієнтовна дата бою між Віктором Постолом (31-2, 12 КО) і Хосе Раміресом (25-0, 17 KO).

Про це розповів журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс.

"Чемпіон світу в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес розповів Sports Illustrated, що він почне тренувальний табір на цьому тижні. Він збирається провести двічі перенесений захист титулів проти Віктора Постола в середині липня", - написав Маннікс.

В останній раз поєдинок між Постолом і Раміресом був призначений на 9 травня, однак пізніше був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Рамірес планує змінити вагу після бою з Постолом.