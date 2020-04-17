Рамірес хоче бути більш сильною версією самого себе

Джерело - boxingscene.

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO), який має зустрітися з Віктором Постолом, планує піднятися в напівсередню вагу після поєдинку з українцем.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я піду по будь-якому маршруту, який приведе мене до бою за звання чемпіона світу. Кроуфорд - чудовий боєць, тому для мене було б честю розділити з ним ринг. Мені здається, що я покажу йому щось нове. Я думаю, що дещо у нього заберу. До того часу, як я прийму рішення про перехід в напівсередню вагу, додам в м'язовій масі. Я буду більш сильною версією Хосе Раміреса. Я можу уявити, що стану в напівсередній вазі кращим, ніж був в першій напівсередній. Я досить високий, у мене гарна статура. На мій погляд, як тільки я наберу 3,5 кг, то відчую помітну різницю в позитивний бік. Після бою з Кроуфордом я маю намір залишитися в напівсередній вазі довше. Звичайно ж, я бажаю битися там з усіма топовими суперниками, щоб побачити свої можливості. Як на мене, я можу довго залишатися на цьому рівні", - сказав Рамірес.

Нагадаємо, Руїс закликав Джошуа провести третій бій.