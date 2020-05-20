Пулєв: Джошуа дійсно боїться мене

Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) боїться зустрічі з обов'язковим претендентом на пояс IBF в суперважкій вазі болгарином Кубратом Пулєвим.

Про це розповів болгарський боксер.

"Є два варіанти: або ти б'єшся, або звільняєш титул. Я зрозумів, що Джошуа дійсно боїться мене. Здається, що Ентоні наляканий, тому вони намагаються перенести або скасувати поєдинок.

Ми зробили все необхідне з нашого боку. Ми погодилися на всі умови, про які просила команда Джошуа. Тепер все залежить від них. Я готовий битися з Ентоні. Не має значення, де відбудеться поєдинок. Я чекаю, коли Едді Гірн прийме остаточне рішення щодо місця проведення бою", - розповів Пулєв.