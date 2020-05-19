Спенс проведе бій з колишнім суперником Редкача

Боксер битиметься з Гарсією

Чемпіон WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (26-0, 21 КО) дізнався подробиці свого першого бою з моменту потрапляння в автокатастрофу в січні поточного року.

Про це повідомляє The Athletic.

У вересні Спенс битиметься з Денні Гарсією (36-2, 21 КО). На території США бій по платній системі покаже телеканал FOX.

Спенс і Гарсія могли побитися ще на початку року, однак аварія Ерроли відклала цей поєдинок на невизначений термін.

Поки Спенс відновлювався після численних травм, Гарсія в січні в Брукліні відбоксував з Іваном Редкачем (23-5-1, 18 КО), побивши українця одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина.