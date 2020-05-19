Тайсона і Холіфілда запрошують побитися у Росії

Майку Тайсону і Евандеру Холіфілду запропонували провести виставкові бої у Росії.

Про це заявив російський промоутер Володимир Хрюнов.

"Я веду переговори про те, щоб Майк і Евандер приїхали і провели в Росії виставкові поєдинки. Чи не бій між собою, а бої з нашими спортсменами.

Холіфілд, на мій погляд, цілком в змозі провести і справжній бій, а не виставковий. Він в відмінних кондиціях. А ось фізична форма Тайсона, на мій погляд, не дозволить йому провести справжній бій", - сказав Хрюнов.