Тайсона і Холіфілда запрошують побитися у Росії

Джерело - sport-express.ru.
Майку Тайсону і Евандеру Холіфілду запропонували провести виставкові бої у Росії.
Про це заявив російський промоутер Володимир Хрюнов.
"Я веду переговори про те, щоб Майк і Евандер приїхали і провели в Росії виставкові поєдинки. Чи не бій між собою, а бої з нашими спортсменами.
Холіфілд, на мій погляд, цілком в змозі провести і справжній бій, а не виставковий. Він в відмінних кондиціях. А ось фізична форма Тайсона, на мій погляд, не дозволить йому провести справжній бій", - сказав Хрюнов.
За словами Хрюнова, неназваний арабський фонд пропонує Тайсону за бій з Холіфілдом 30 мільйонів доларів. Цей же фонд нібито працює і над організацією супербою між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.
Нагадаємо, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.