Суперник Усика хоче провести бій з Вайтом

Дерек націлений на третій поєдинок зі своїм співвітчизником

Джерело - BoxingScene.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора переможе Ділліан Вайта, якщо вони проведуть третій бій.

Про це заявив суперник Усика.

"Я краще, ніж Вайт. Я виграв перший бій, але судді чомусь віддали перемогу йому. А нашу другу зустріч обслуговував смішний рефері. Я буду прагнути до ще одного бою проти Ділліан, даю 100 відсотків", - зазначив Чісора.

Чісора і Вайт провели два поєдинки в період з 2016 по 2018 рік. У першому бою Дерек зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Переможцем реваншу також став Вайт, нокаутувавши суперника в 11 раунді.

Нагадаємо, що Чісора свій наступний бій проведе проти українця Олександра Усика. Поєдинок повинен був пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше, Чісора заявляв, що Кличко міг би ще включитися в битву суперваговиків.