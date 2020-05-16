 Усик своєю справою доводить, що він патріот України - Долідзе | Бокс | Champion.com.ua
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Роман Долідзе вважає Олександра Усика справжнім патріотом
Усик своєю справою доводить, що він патріот України - Долідзе
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер міг у будь-який час змінити громадянство, якби він був проти України.

Про це розповів грузинський боєць UFC Роман Долідзе.

"В останні дні зі мною часто зв'язуються журналісти з приводу ситуації з Усиком. Я з ним зустрічався кілька разів.

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Крайній раз ми зустрічалися перед моїм останнім боєм. Він заходив до мене в роздягальню побажати удачі. В цілому, залишив дуже хороше враження. Позитивна, добродушна людина.

Моя думка з цього питання. Вважаю, що якби він мав щось проти України, він би давно зміг змінити громадянство. Впевнений, у нього були такі можливості.

Він дійсно своєю справою доводить, що він – патріот цієї країни. Виступає, перемагає, високо піднімає український прапор. Вважаю цю справу роздутою. Хтось лише нагнітає обстановку", - розповів Долідзе.

Нагадаємо, Грицай впевнений у своїй перемозі над Усиком.

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