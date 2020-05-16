Джерело - Boxing News 24.
Досвід чемпіона WBO, WBA, WBC Василя Ломаченко допоможе йому перемогти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса.
Про це заявив чемпіон світу в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO).
"Ломаченко може зламати Лопеса. Можливо, Теофімо не буде готовий. Лопес володіє потужним одиночним ударом. І все ж Ломаченко більш досвідчений. Теофімо дуже мотивований, але на мій погляд, досвід виявиться важливішим фактором", - сказав Рамірес.
Нагадаємо, Рамірес планує змінити вагу після бою з Постолом.