Досвід чемпіона WBO, WBA, WBC Василя Ломаченко допоможе йому перемогти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса.

Про це заявив чемпіон світу в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO).

"Ломаченко може зламати Лопеса. Можливо, Теофімо не буде готовий. Лопес володіє потужним одиночним ударом. І все ж Ломаченко більш досвідчений. Теофімо дуже мотивований, але на мій погляд, досвід виявиться важливішим фактором", - сказав Рамірес.